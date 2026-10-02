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02.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Kursplus

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 559,50 USD.

Dell Technologies
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Das Papier von Dell Technologies legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 559,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 564,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 551,02 USD. Zuletzt wechselten 261'564 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,44 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 80,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 35,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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