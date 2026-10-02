Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 559,50 USD.
Das Papier von Dell Technologies legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,3 Prozent auf 559,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 564,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 551,02 USD. Zuletzt wechselten 261'564 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,44 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 80,29 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 35,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
02.10.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend höher (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Japan plans $140bn AI data centre push with Dell and Jera (Financial Times)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Dell Technologies am 02.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.