Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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02.09.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Mittwochabend stark gefragt
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 10,7 Prozent auf 470,58 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 10,7 Prozent auf 470,58 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'670 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Dell Technologies-Aktie bei 483,75 USD. Mit einem Wert von 461,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 2'805'747 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 514,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 76,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.85 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,59 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Dell Technologies am 02.09.2026
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