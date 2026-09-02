Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies steigt am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 435,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. In der Spitze legte die Dell Technologies-Aktie bis auf 483,75 USD zu. Bei 461,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'506'628 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 514,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 15,19 Prozent niedriger. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 USD aus. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,24 USD. Im letzten Jahr hatte Dell Technologies einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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