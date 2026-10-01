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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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01.10.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zeigt sich am Abend fester

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zeigt sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Dell Technologies
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 539,70 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Die Dell Technologies-Aktie zog in der Spitze bis auf 550,19 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 542,80 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 614'400 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Dell Technologies-Aktie somit 9,37 Prozent niedriger. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,50 USD belaufen. Dell Technologies gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 46.91 Mrd. USD gegenüber 29.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 35,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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