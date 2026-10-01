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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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01.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 524,63 USD nach.

Dell Technologies
441.92 CHF -1.68%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Dell Technologies-Aktie in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 524,63 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Dell Technologies-Aktie bei 520,18 USD. Mit einem Wert von 542,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 220'376 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 13,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 375,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 46.91 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2029 35,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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