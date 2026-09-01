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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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01.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Dienstagabend massiv unter Druck

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Dienstagabend massiv unter Druck

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,9 Prozent auf 429,25 USD ab.

Dell Technologies
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 5,9 Prozent auf 429,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 429,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 455,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'062'549 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 514,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,49 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 18,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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