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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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01.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Minus

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 437,26 USD abwärts.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 437,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 436,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 455,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 361'208 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 514,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 14,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 74,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2026 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,49 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 46,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 18,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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