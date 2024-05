Delivery Hero verkauft Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber

BERLIN (awp international) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat einen Käufer für sein Foodpanda-Geschäft in Taiwan gefunden und verschafft sich damit finanziell Luft. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber wolle den Bereich für 950 Millionen Dollar erwerben, teilte Delivery Hero mit. Der Verkauf soll im ersten Halbjahr des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Zudem wird sich der US-Konzern mit knapp drei Prozent an dem im MDax notierten Unternehmen beteiligen. Dazu sollen rund 8,4 Millionen neue Aktien für 33 Euro das Stück an Uber über eine Kapitalerhöhung verkauft werden. Dem stark verschuldeten deutschen Unternehmen fliessen damit 278 Millionen Euro in die Kasse.

Delivery Hero sucht seit Längerem einen Käufer für die Geschäfte in Südostasien. Der jetzt angekündigte Verkauf in Taiwan ist zumindest ein Teilerfolg./zb/ag