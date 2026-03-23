Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’321 -1.1%  SPI 17’202 -1.0%  Dow 45’577 -1.0%  DAX 22’380 -2.0%  Euro 0.9100 0.0%  EStoxx50 5’501 -2.0%  Gold 4’120 -8.6%  Bitcoin 53’492 0.1%  Dollar 0.7896 0.3%  Öl 113.4 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VNET Group-Aktie im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial
Salzgitter-Aktie: Verlust geht zurück
AEVIS VICTORIA-Aktie: Hotel-Sparte wächst kräftig
Nordex liefert Turbinen für Projekt in den serbischen Karpaten - Aktie tiefer
Basilea-Aktie: Phase-1-Start für Antibiotika-Kandidat
Suche...
Plus500 Depot

Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.03.2026 08:18:36

Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Millionen Dollar

Delivery Hero
13.93 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

BERLIN (awp international) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken.

Die geplante Transaktion sein ein "wichtiger erster Schritt" in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, so Konzernchef Niklas Östberg.

Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 laut Mitteilung einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Milliarden Euro und ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (vor Allokation der Konzernkosten)./err/stk