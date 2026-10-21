Delivery Hero: Taiwans Kartellbehörde untersagt Foodpanda-Taiwan-Verkauf an Grab

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero ist beim zweiten Anlauf, das taiwanische Foodpanda-Liefergeschäft zu verkaufen, an den taiwanischen Kartellbehörden vorerst gescheitert.

Wie der Berliner Lieferkonzern, der sich im Übernahmeprozess durch Uber befindet, mitteilte, hat die taiwanische Wettbewerbsbehörde TFTC sich gegen eine Freigabe des Verkaufs von Foodpanda Taiwan an den südostasiatischen Konzern Grab Holdings entschieden. Die geplante Transaktion, die 600 Millionen US-Dollar in bar generieren sollte, hatte Delivery Hero am 23. März angekündigt. Sie stand unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschliesslich der kartellrechtlichen Freigabe durch die TFTC.

Delivery Hero bestätigt, "dass die TFTC heute eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der sie über ihre Entscheidung informiert, keine Freigabe für den beabsichtigten Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Grab zu erteilen", teilte der MDAX-Konzern mit.

Bei Foodpanda Taiwan war dies der zweite Anlauf. Bereits 2024 hatten die taiwanischen Kartellbehörden einen Verkauf an den US-Konzern Uber Technologies untersagt und dies damit begründet, dass Uber damit zu viel Preissetzungsmacht im taiwanischen Markt bekäme. Uber hatte Foodpanda Taiwan für 950 Millionen US-Dollar erwerben wollen und musste nach dem Scheitern eine Vertragsstrafe von rund 250 Millionen US-Dollar an Delivery Hero zahlen.

In Bezug auf die nun zunächst erneut geplatzte geplante Transaktion mit Grab teilte Delivery Hero mit, "das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels" bleibe "von der Entscheidung der TFTC unberührt". Auch habe der Konzern "angemessene Transaktionsschutzmassnahmen vereinbart", die bestimmten Bedingungen unterliegen, darunter eine Break-Fee-Vereinbarung.

Grab zeigte sich in einer Stellungnahme "enttäuscht" über die Entscheidung der Aufsicht.

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October 21, 2026 05:06 ET (09:06 GMT)