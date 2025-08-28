Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’397 0.1%  Bitcoin 89’366 -0.6%  Dollar 0.8023 0.0%  Öl 67.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
E.ON-Aktie: E.ON platziert grüne Anleihen im Milliardenwert
Delivery Hero senkt Prognose - Aktie reagiert mit Kursverlusten
Continental verkauft Contitech-Sparte OESL - Aktie mit Kursverlusten
CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Wechselkurseffekte 28.08.2025 06:16:00

Delivery Hero senkt Prognose - Aktie reagiert mit Kursverlusten

Delivery Hero senkt Prognose - Aktie reagiert mit Kursverlusten

Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen.

Delivery Hero
21.86 CHF -7.69%
Kaufen Verkaufen
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun bei 900 bis 940 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Delivery Hero von 975 bis 1.025 Millionen Euro ausgegangen. Hintergrund der Prognosesenkung seien Wechselkursverluste in Höhe von 110 Millionen Euro.

Beim Free Cash Flow erwartet das Unternehmen nun mehr als 120 Millionen Euro statt bisher mehr als 200 Millionen Euro. Die Wechselkursverluste betragen 80 Millionen Euro.

Beim Gesamtumsatz der Segmente wird Delivery Hero hingegen optimistischer. Hier sei nun mit einem Wachstum von 22 bis 24 statt bisher 17 bis 19 Prozent zu rechnen. Im zweiten Quartal hatte es bei 27 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Hintergrund sei ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und der beschleunigte Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea gewesen.

Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der bekannten Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. Die Aktie von Delivery Hero fällt im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 5,17 Prozent auf 23,09 Euro.

/he/tih

BERLIN (awp international)

Weitere Links:

Wäre eine Delivery Hero-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Delivery Hero-Aktie: Was Analysten von Delivery Hero erwarten

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten