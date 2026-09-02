Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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02.09.2026 18:33:36
Delivery Hero rät zur Annahme des Übernahmeangebots von Uber
BERLIN/SAN FRANCISCO (awp international) - Der deutsche Lieferdienst-Konzern Delivery Hero empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Uber. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sei der Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie "angemessen und fair", teilte Delivery Hero am Mittwochabend mit. Das Übernahmeangebot liege im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder. Die Annahmefrist endet am 5. November. Auf Tradegate war die Aktie am Abend kaum bewegt.
Der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst aus den Vereinigten Staaten hat sich einen Grossteil der Delivery-Hero-Anteile bereits gesichert und will sich in einem Milliardendeal auch den Rest einverleiben. Die Führung des Berliner Konzerns hatte dabei zuletzt bereits mitgezogen und bei Aktionären und Beschäftigten für den Zusammenschluss geworben. Die Offerte des US-Konzerns bewertet Delivery Hero insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro./jha/he
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