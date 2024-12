Delivery Hero ernennt Marie-Anne Popp zur Finanzchefin: Delivery Hero-Aktie dennoch tiefer

Der Aufsichtsrat ernannte Marie-Anne Popp per Januar zum CFO des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst. Popp war im Sommer übergangsweise als Nachfolgerin des ausscheidenden Emmanuel Thomassin in das Amt gekommen. Die Managerin habe in dieser Zeit "aussergewöhnliche Führungsqualitäten, umfassende Finanzexpertise und ein starkes Engagement für die Vision und Werte von Delivery Hero " gezeigt, erklärte Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund.

Für die Delivery Hero-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 2,03 Prozent auf 27,01 Euro nach unten.

DOW JONES