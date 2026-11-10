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10.11.2026 17:03:37
Delivery-Hero-Deal: Uber übernimmt Kontrollmehrheit - Aktien im Blick
Uber hat sich knapp zwei Drittel der Anteile am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero gesichert.
Von Mittwoch bis zum 24. November haben Aktionäre von Delivery Hero eine weitere letzte Gelegenheit, ihre Aktien für 41,50 Euro an Uber zu verkaufen. Die reguläre Annahmefrist endete am 5. November.
Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal damit noch nicht: Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Mit dem endgültigen Vollzug rechnet Uber in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Der deutsche Lieferdienstkonzern Delivery Hero schlüpft nach jahrelangen Verlusten unter das Dach von Uber. Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin, sein Deutschland-Geschäft aber vor einigen Jahren an Just Eat Takeaway verkauft und ist hierzulande operativ nicht mehr aktiv. Wegen seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zählt das Unternehmen mit Marken wie Foodora jedoch zu den grössten Essenslieferdiensten der Welt.
Via XETRA fällt die Delivery Hero-Aktie zeitweise um 0,3 prozent auf 36,96 Euro. Die Uber-Aktie verliert via NYSE derweil um 1,7 Prozent auf 69,96 US-Dollar.
/cab/DP/jha
BERLIN/SAN FRANCISCO (awp international)
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