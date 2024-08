Delivery Hero-Aktie zieht an: Delivery Hero-Tochter Talabat soll im vierten Quartal an die Börse gehen - Prognose nach Umsatzplus bestätigt

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, ist der Börsengang für das vierte Quartal angepeilt. Die Tochter Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika das Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero

Delivery Hero: Talabat-IPO soll regionale Investoren einladen

Delivery Hero will mit der geplanten Börsennotierung der Tochter Talabat in Dubai Talabat stärker in der Region verankern. "Wir denken, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt jetzt oder in der nahen Zukunft, regionale Investoren einzuladen, sich da zu beteiligen und zur weiteren Stärkung unserer MENA-Operation beizutragen" sagte Marie-Anne Popp, Interims-CFO des Lieferkonzerns, im Interview mit Dow Jones Newswires. Es sei die richtige Entscheidung, um Talabat "optimal zu positionieren". Darüber hinaus könne sie aktuell wegen des formellen Börsenvorbereitungsprozesse nicht sehr viel mehr sagen.

Delivery Hero steigert Umsatz und GMV im Quartal - Prognose bestätigt

Delivery Hero hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Bruttowarenwert gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Im ersten Halbjahr insgesamt hat der Berliner Essenslieferkonzern auch den operativen Gewinn gesteigert und dabei die Margen deutlich verbessert, blieb aber beim EBITDA unterhalb der Marktschätzungen. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich Delivery Hero nach den ersten sechs Monaten auf Kurs, der zeitgleich Pläne für einen Börsengang in Dubai seiner Tochter Talabat ankündigte.

Delivery Hero hatte im April das 2024 angepeilte Umsatzziel erstmals angehoben und im Juli alle Ziele bestätigt, trotz höherer Rückstellungen für eine Kartelluntersuchung seitens der EU-Kommission.

Im zweiten Quartal steigerte der MDAX-Konzern den Umsatz laut Mitteilung auf rund 3,09 Milliarden Euro von 2,58 Milliarden. Der Bruttowarenwert GMV, der auch die Provisionsgebühren enthält, stieg auf 11,898 Milliarden Euro von rund 11,08 Milliarden. Die Konsenserwartungen hatten GMV von 11,763 Milliarden Euro und Umsatz von 2,858 Milliarden Euro geschätzt.

In den ersten sechs Monaten stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) deutlich auf 240,5 Millionen Euro von 9,2 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war mit 256 Millionen Euro etwas mehr. Die bereinigtes EBITDA/GMV-Marge verbesserte sich im Halbjahr insgesamt auf 1,0 Prozent von 0.

Im Gesamtjahr will Delivery Hero weiter unter anderem dem GMV im Vorjahresvergleich um 7 bis 9 Prozent steigern. Der Umsatz soll weiterhin um 18 bis 21 Prozent zulegen. Das bereinigte EBITDA soll weiterhin in der Spanne 725 bis 775 Millionen Euro landen. Des weiteren rechnet der Konzern für 2024 weiterhin mit positivem Free Cash Flow.

Seit Anfang Juli wird das Finanzressort interimistisch von Marie-Anne Popp geleitet. Der Konzern ist auf der Suche nach einem oder einer CFO, nachdem Emmanual Thomassin den Posten Ende Juni abgegeben hat. Er bleibt dem Unternehmen aber beratend bis Ende September erhalten, bevor er Anfang Oktober zum Londoner Fintech Wise wechselt.

Delivery Hero: Südkorea-Massnahmen zeigen erste Wirkung

Delivery Heros Massnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Tochter Baemin im wettbewerbsintensiven Markt Südkorea zeigen Interims-CFO Marie-Anne Popp zufolge erste Wirkung. Der MDAX-Konzern habe sehr viel investiert, zum Beispiel um Preisstruktur, Service, Interaktion mit Restaurants und Abwicklung zu optimieren, und sei nun sehr zuversichtlich, "dass wir im Prinzip die richtigen Schritte ergriffen haben, schon in den letzten Monaten, und dass sich Korea jetzt auch gut erholt und gut entwickelt", sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires.

Sie wollte sich jedoch nicht zu Schätzungen zum Beispiel von Morgan Stanley äussern, dass durch die Massnahmen bei der Baemin-App sowie höhere Provisionen/Liefergebühren ab 2025 bereits mit einem zusätzlichen EBITDA-Beitrag in der Grössenordnung von annualisiert 220 Millionen Euro zu rechnen sei. "Es brauche ein bisschen Zeit, dass wir sehen, wie die Massnahmen anschlagen, aber momentan sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie Korea wieder läuft und wie sich Korea erholt hat in den letzten paar Monaten, sowohl was Marktanteile betrifft, aber eben auch was Wachstum und Profitabilität betrifft", sagte Popp. Der Konzern weist separat keine Ergebnisse für Südkorea aus, sie sind enthalten im Segment Asien.

Delivery-Hero-Aktie deutlich im Plus

Delivery Hero sind am Donnerstagmorgen einer der Gewinner im MDAX, nachdem der Berliner Lieferkonzern im Quartal die Erwartungen übertroffen und Börsenpläne für seine Talabat-Tochter in Dubai noch in diesem Jahr angekündigt hat. Im XETRA-Handel am Donnerstag geht es für die Delivery Hero-Aktie zeitweise um 9,02 Prozent auf 25,62 Euro nach oben. Der MDAX war mit 0,4 Prozent leicht positiv.

Den Analysten der Deutschen Bank zufolge hat das Unternehmen im zweiten Quartal die "die wichtigsten Kennzahlen übertroffen". Auch die geplante Börsennotierung Dubai Financial Market im vierten Quartal dürfte "den Markt überraschen und positiv aufgenommen" werden, "da sie sich positiv auf die Bewertung auswirken könnte". Die RBC-Analysten bewerten Talabat mit 5 Milliarden Euro. Das impliziere ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,3.

Talabats geplanter Börsengang soll die Tochter stärker in der Region verankern, sagte Marie-Anne Popp, Interims-CFO von Delivery Hero im Interview mit Dow Jones Newswires. "Wir denken, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt jetzt oder in der nahen Zukunft, regionale Investoren einzuladen, sich da zu beteiligen und zur weiteren Stärkung unserer MENA-Operation beizutragen." Es sei die richtige Entscheidung, um Talabat "optimal zu positionieren".

Der Deutschen Bank zufolge ist das Talabat-Geschäft in neun Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas tätig und auf Ebene des bereinigten EBITDA profitabel.

Im zweiten Quartal übertraf Delivery Hero beim Bruttowarenwert GMV und Umsatz die Konsenserwartungen. Den Ausblick auf 2024 hat das Unternehmen bestätigt, wobei RBC zufolge der Mittelwert des Prognosekorridors für das bereinigte EBITDA der Konsenserwartung entspreche.

