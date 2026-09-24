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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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Übernahmeprozess 24.09.2026 09:44:41

Delivery Hero-Aktie wenig verändert: Kontinuität an der Spitze

Delivery Hero-Aktie wenig verändert: Kontinuität an der Spitze

Niklas Östberg bleibt überraschend weiterhin an der Spitze von Delivery Hero.

Delivery Hero
34.67 CHF 0.36%
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Wie der Berliner Lieferkonzern, der sich im Übernahmeprozess durch den US-Fahrdienstleister Uber befindet, mitteilte, wird Östberg, Mitgründer und CEO, "seine Tätigkeit als CEO fortführen".

Vorstand und Aufsichtsrat seien übereingekommen, dass Östberg sein Vorstandsamt nicht niederlegen werde, sondern auch über den 31. März hinaus CEO sein werde. Sein Vertrag laufe unverändert bis 30. April 2029, die Entscheidung spiegele die "grundlegend geänderte Situation der Gesellschaft infolge des laufenden Übernahmeangebots" wider.

Der Konzern suchte eigentlich einen neuen CEO, denn Östberg hatte im Mai seinen Rückzug bis spätestens Ende März 2027 angekündigt, zuletzt wollte der Aufsichtsrat bis Ende 2026 einen neuen CEO gefunden haben.

"Seit der Ankündigung der Übernahme habe ich mich voll und ganz darauf konzentriert, unsere Organisation zu stärken und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten", sagte Östberg nun laut Mitteilung. Die "Everyday-App-Strategie" funktioniere und liefere Ergebnisse, Wachstum und Profitabilität beschleunigten sich. "Ich gehe jetzt mit mehr Energie als je zuvor daran, das Unternehmen weiterhin in die nächste Phase zu leiten."

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: "Niklas hat Delivery Hero aufgebaut und kennt das Unternehmen besser als jeder andere. Angesichts der laufenden Transaktionen mit Uber und SSW freuen wir uns sehr, dass Niklas das Unternehmen auch in der nächsten Phase weiterhin leiten wird."

Delivery Heros Management sowie die Kursentwicklung der Aktie waren seit längerem vom Aktionär Aspex Management kritisiert worden. Der Investor forderte zwischenzeitlich den Rücktritt des gesamten Vorstands. Mittlerweile ist Uber der grösste Aktionär bei Delivery Hero, Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Übernahmeangebot, dessen reguläre Annahmefrist noch bis zum 5. November läuft.

Die Delivery Hero-Aktie steigt via XETRA zeitweise um minimale 0,03 Prozent auf 36,79 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

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Bildquelle: Delivery Hero
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10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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