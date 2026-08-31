Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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31.08.2026 18:00:38
Delivery Hero-Aktie: Was Analysten von Delivery Hero erwarten
Die Bewertungen der Analysten für die Delivery Hero-Aktie im Überblick.
Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Delivery Hero wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten die Delivery Hero-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Delivery Hero-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Delivery Hero auf 36,73 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,50 EUR
|12,99
|28.08.2026
|UBS AG
|41,50 EUR
|12,99
|27.08.2026
|Bernstein Research
|41,50 EUR
|12,99
|27.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,50 EUR
|12,99
|27.08.2026
|UBS AG
|41,50 EUR
|12,99
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Delivery Hero Outperform
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|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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