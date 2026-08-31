Delivery Hero-Aktie: Was Analysten von Delivery Hero erwarten

Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Delivery Hero wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten die Delivery Hero-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen das Halten der Delivery Hero-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Delivery Hero auf 36,73 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,50 EUR 12,99 28.08.2026 UBS AG 41,50 EUR 12,99 27.08.2026 Bernstein Research 41,50 EUR 12,99 27.08.2026 Jefferies & Company Inc. 41,50 EUR 12,99 27.08.2026 UBS AG 41,50 EUR 12,99 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch