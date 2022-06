Delivery Hero-Aktie verustreich: Delivery Hero hält an Zielen fest - DAX-Abstieg naht

Der Konzern, der am Montag vom DAX in den MDAX absteigt, muss sich auf der Hauptversammlung am Donnerstag kritischen Fragen der Aktionäre stellen - einige drängen auf mehr Fokus auf Gewinnen und Dividenden anstatt Wachstum.

Der Berliner Lieferdienst von Essen und Lebensmitteln will 2022 weiterhin im Plattformgeschäft die Gewinnschwelle erreichen. Im Integrated-Verticals-Geschäft, in dem das Quick-Commerce-Schnell-Liefergeschäft aus lokalen Lagerhäusern (Dmarts) angesiedelt ist, soll 2022 weiterhin ein bereinigter EBITDA-Verlust bis zu 525 Millionen Euro auflaufen. Insgesamt soll der Bruttowarenwert (GMV) inklusive Provisionsgebühren weiter 44 bis 45 Milliarden Euro betragen, der Umsatz 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro. Die Marge beim bereinigten EBITDA in Relation zum GMV soll weiter bei minus 1,0 bis minus 1,2 Prozent liegen.

Im kommenden Jahr soll beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle auf Konzernebene inklusive der erworbenen spanischen Lieferplattform Glovo erreicht werden. Langfristig peilt Delivery Hero weiter eine bereinigte EBITDA/GMV-Marge von 5 bis 8 Prozent an.

Delivery-Hero-Aktien verlieren im XETRA-Handel zeitweise 4,72 Prozent auf 33,09 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)