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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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Zinskonditionen 14.09.2026 09:47:40

Delivery Hero-Aktie stabil: Anlegernachfrage sorgt für bessere Kreditkonditionen

Delivery Hero-Aktie stabil: Anlegernachfrage sorgt für bessere Kreditkonditionen

Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.

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Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 36,82 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Delivery Hero
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