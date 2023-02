Delivery Hero-Aktie nachbörslich fester: Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen zurück

Von den im kommenden Jahr fällig werdenden Papieren werden 476,4 Millionen Euro erworben, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Berlin mitteilte.

Nach Teilrückkäufen in 2022 entspreche dies 62,4 Prozent des ausstehenden Nennbetrags. Der Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2025 entspreche 33,3 Prozent des ausstehenden Nennbetrags und betrage 250,0 Millionen Euro. Delivery Hero werde diese Rückkäufe mit Erlösen aus der am Montag bekanntgegebenen Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gegenwert von einer Milliarde Euro mit Fälligkeit in 2030 finanzieren.

Delivery-Hero-Aktien legten in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um ein Prozent zu.

/he/tih

BERLIN (awp international)