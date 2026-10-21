Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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21.10.2026 11:07:00
Delivery Hero-Aktie im Minus: Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan untersagt
Mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber muss der Essenslieferdienst Delivery Hero einen deutlichen Rückschlag einstecken.
Delivery Hero hatte sich bereits im März auf den Verkauf des taiwanesischen Foodpanda-Geschäfts an den Konzern Grab für 600 Millionen US-Dollar geeinigt. Seinerzeit seien zugleich "angemessene" Schutzmassnahmen für die Transaktion vereinbart worden, hiess es nun. So hätten sich beide Seiten auf eine sogenannte Break-Fee-Vereinbarung geeinigt. Bei solchen Vereinbarungen wird in der Regel eine Entschädigungssumme fällig, falls der Deal aus bestimmten, zuvor festgelegten Gründen scheitert.
Die Delivery Hero-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 37,55 Euro.
/tav/jha/
BERLIN (awp international)
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