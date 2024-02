Delivery Hero-Aktie gefragt: Delivery Hero prognostiziert Cashflows über fälligen Verbindlichkeiten

Der Berliner Lieferkonzern will CFO Emmanuel Thomassin zufolge künftig "substanzielle Cashflows" erwirtschaften, die die fällig werdenden Verbindlichkeiten des MDAX-Konzerns übersteigen, sagte Thomassin in einer Unternehmensmitteilung zu den detaillierten Zahlen 2023 und zum Ausblick 2024.

Im laufenden Jahr will Delivery Hero einen positiven Free Cashflow generieren, basierend auf der aktuellen Zusammensetzung der Gruppe, also ohne mögliche Verkäufe oder Zukäufe. Im abgelaufenen Jahr hat das Unternehmen nach eigenen Angaben während des zweiten Halbjahrs beim Free Cashflow die Gewinnschwelle erreicht.

"Wir sind mit einer starken Position in das Jahr 2024 gestartet, um unsere ehrgeizigen bereinigten EBITDA- und Free-Cash-Flow-Ziele zu erreichen", sagte Thomassin. "Wir sind zuversichtlich, dass wir zukünftig substanzielle Cash Flows erwirtschaften werden, die unsere anstehenden Verbindlichkeiten übersteigen."

Ein positiver Cashflow bedeutet, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres mehr Geld einnimmt als es ausgibt. Unternehmen verweisen häufig auf diese Kennzahl, um einen Weg zu künftigen Gewinnen aufzuzeigen.

Im laufenden Jahr will Delivery Hero nach dem jüngst veröffentlichten Ausblick den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fast verdreifachen. Er soll in der Spanne von 725 bis 775 Millionen Euro landen, nach 253 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr.

Das Nettoergebnis für 2023 veröffentlicht der Konzern erst Ende April mit dem Geschäftsbericht. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern den Verlust ausgeweitet, nach Steuern und Dritten betrug 2022 der den Aktionären zuzurechnende Verlust nach IFRS 2,99 Milliarden Euro. Er war damit fast dreimal so hoch wie im Jahr davor von 1,1 Milliarden Euro. Je Aktie betrug 2022 der Verlust 11,21 Euro nach 4,57 Euro.

Analysten wie von der Deutschen Bank haben jüngst angesichts höherer Finanzierungskosten sowie Wettbewerbern mit guten finanziellen Puffern auf die Notwendigkeit verbesserter Free Cashflows bei Delivery Hero hingewiesen.

Delivery-Hero-Finanzchef: Müssen nicht zwingend Foodpanda verkaufen

Der Essenslieferdienst Delivery Hero sieht keinen Zeitdruck beim Verkauf seines Südostasien-Geschäfts. "Wir müssen Foodpanda nicht verkaufen, auch wenn das ein Vorteil für unsere Liquidität wäre", sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Damit trat der Manager auch Bedenken von Investoren entgegen, dass der Finanzmittelfluss von Delivery Hero nicht ausreichen könnte, Schulden aus eigener Kraft zu bedienen. An der Börse notierten die Papiere des Lieferdienstes am späten Nachmittag 5,5 Prozent höher, nachdem sie in den vergangenen Wochen deutlich an Wert eingebüsst hatten.

Der Konzern sei weder auf externe Finanzierungen, wie in der Vergangenheit, noch auf Erlöse aus Fusionen und Übernahmen angewiesen, hiess es weiter. Stand Ende 2023 verfügte Delivery Hero nach eigenen Angaben über Barmittel und Barmitteläquivalente von rund 1,7 Milliarden Euro. Noch nicht enthalten sind darin ein Zufluss von 140 Millionen Euro durch den Verkauf einer Beteiligung am Branchenunternehmen Deliveroo sowie die Rückzahlung einer Wandelanleihe in Höhe von 287 Millionen Euro, beides geschah im Januar. 2025 muss der Essenslieferdienst dann rund eine halbe Milliarde zurückzahlen.

Zuletzt hatten Spekulationen die Debatte angeheizt, dass Delivery Hero und Interessenten wie der Dienstleister Grab nicht auf einen Nenner für Foodpanda kommen. Die Berliner möchten ihre Marke in Südostasien abstossen. In der Vergangenheit kriselte das Geschäft in der Region infolge von hartem Wettkampf und entsprechend hohen Werbeausgaben, die an der Profitabilität knabberten.

Die Delivery Hero-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 7,26 Prozent auf 19,99 Euro.

