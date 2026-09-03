Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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03.09.2026 09:33:00
Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat sieht 127-Prozent-Prämie im Uber-Angebot als angemessen
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero äussern sich offiziell zum 14,8-Milliarden-Dollar-Angebot von Uber - und geben eine klare Empfehlung ab.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Delivery Hero-Aktie zeitweise 0,52 Prozent stärker bei 36,75 Euro.
DJG/gos
DOW JONES
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