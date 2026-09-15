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15.09.2026 06:37:00
Delivery Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Delivery Consulting äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3.39 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Delivery Consulting mit einem Umsatz von insgesamt 678.5 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.31 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 24.49 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Delivery Consulting ein Gewinn pro Aktie von 7.30 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2.84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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