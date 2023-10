Delisting of Certificates and Mini Futures

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates. The underlying instrument (Activision Blizzard, Inc; ISIN: US00507V1098) was acquired by Microsoft on 2023-10-16. Hence the stock is not traded on the market. The instruments will be delisted end of trading 2023-10-19.



Instrument ISIN BEAR ACTIVISION X1 NORDNET SE0020361269 BEAR ACTIVISION X2 NORDNET SE0020361251 BEAR ACTIVISION X3 NORDNET SE0020361236 BEAR ACTIVISION X4 NORDNET SE0020361210 BEAR ACTIVISION X5 NORDNET SE0020361202 BULL ACTIVISION X2 NORDNET SE0020361244 BULL ACTIVISION X3 NORDNET SE0020361228 BULL ACTIVISION X4 NORDNET SE0020361194 BULL ACTIVISION X5 NORDNET SE0020361186 TRACKER ACTIVISION X1 NORDNET SE0020361277 MINI L ACTIVISION NORDNET 11 SE0019361049 MINI L ACTIVISION NORDNET 17 SE0019367160 MINI L ACTIVISION NORDNET 32 SE0020184851 MINI S ACTIVISION NORDNET 06 SE0019056367













