DELICA FOODS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DELICA FOODS hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25.22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15.45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch