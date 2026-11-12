DELICA FOODS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DELICA FOODS hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.37 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 16.30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch