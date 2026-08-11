Delhivery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delhivery lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 INR. Im Vorjahresviertel hatte Delhivery 1.22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.76 Prozent auf 29.31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch