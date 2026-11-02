Delhivery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Delhivery lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delhivery -0.680 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 30.66 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch