DelfinGroup SIA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DelfinGroup SIA Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.06 EUR gegenüber 0.040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.8 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch