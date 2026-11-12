DelfinGroup SIA Registered legte Quartalsergebnis vor

DelfinGroup SIA Registered lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 21.5 Millionen EUR gegenüber 20.4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch