Delen Private Bank eröffnet Niederlassung in Zürich

Zürich (awp) - Die belgische Delen Private Bank baut ihre Präsenz in der Schweiz aus. Die auf Vermögensverwaltung spezialisierte Bank eröffnet in Zürich ihren zweiten Schweizer Standort, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Bislang war Delen Suisse hierzulande mit einer Niederlassung in Genf vertreten, die 1996 eröffnet wurde. Mit dem neuen Standort will die Bank vor allem ihre wachsende Kundschaft im Raum Zürich betreuen. Dazu zählt laut Mitteilung auch eine zunehmende Zahl belgischer und niederländischer Expats.

Die Aktivitäten in der Region Zürich seien in den vergangenen Jahren stark gewachsen, wird Konzernchef Michel Buysschaert zitiert. Die Expansion sei Teil der internationalen Wachstumsstrategie.

Delen Private Bank wurde vor 90 Jahren gegründet und betreut nach eigenen Angaben mehr als 100'000 Kunden. Die Gruppe verwaltet Vermögen von mehr als 84 Milliarden Euro und verfügt über 35 Niederlassungen in fünf Ländern.

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