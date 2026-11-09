Delek US zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Delek US hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 18.22 USD gegenüber 2.93 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.39 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch