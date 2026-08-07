Delek US hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delek US hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 2.71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Delek US noch ein Gewinn pro Aktie von -1.760 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delek US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2.64 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3.47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch