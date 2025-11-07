Delek Logistics Partners LP Partnership Units Aktie 19050261 / US24664T1034
07.11.2025 21:07:40
Delek Logistics Partners LP Q3 Income Advances
(RTTNews) - Delek Logistics Partners LP (DKL) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $45.56 million, or $0.85 per share. This compares with $33.67 million, or $0.71 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 22.0% to $261.27 million from $214.07 million last year.
Delek Logistics Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.56 Mln. vs. $33.67 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.71 last year. -Revenue: $261.27 Mln vs. $214.07 Mln last year.