Delek Logistics Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delek Logistics Partners LP Partnership Units stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Delek Logistics Partners LP Partnership Units hat ein EPS von 0.85 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.850 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 372.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delek Logistics Partners LP Partnership Units einen Umsatz von 261.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch