Delek Logistics Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delek Logistics Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.830 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 384.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 56.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 246.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch