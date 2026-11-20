Delek Group hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Delek Group ein EPS von 4.82 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 779.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Delek Group einen Umsatz von 571.6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch