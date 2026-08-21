Delek Group legte Quartalsergebnis vor

Delek Group hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.70 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.960 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42.03 Prozent zurück. Hier wurden 2.03 Milliarden ILS gegenüber 3.51 Milliarden ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch