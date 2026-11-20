Delek Group liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Delek Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.40 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16.20 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Delek Group im vergangenen Quartal 2.35 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delek Group 1.92 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch