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21.08.2026 06:37:00
Delek Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Delek Group äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 686.9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 29.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delek Group 979.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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