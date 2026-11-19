Delek Drilling LP Units LP lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.42 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 ILS je Aktie generiert.

Delek Drilling LP Units LP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 937.2 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 803.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch