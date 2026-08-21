Delek Automotive: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Delek Automotive lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.26 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0.420 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.74 Prozent auf 1.54 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch