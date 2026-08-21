|
21.08.2026 06:37:00
Delek Automotive: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Delek Automotive lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.26 ILS. Im Vorjahresquartal hatten 0.420 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.74 Prozent auf 1.54 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.32 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.