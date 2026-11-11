Delcath Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delcath Systems lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Delcath Systems 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.1 Millionen USD – ein Plus von 70.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delcath Systems 20.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch