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10.09.2026 06:37:00
Del Monte Pacific: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Del Monte Pacific hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Das vergangene Quartal hat Del Monte Pacific mit einem Umsatz von insgesamt 285.4 Millionen SGD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262.0 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren, um 8.90 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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