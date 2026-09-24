Dekpol stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dekpol hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1.37 PLN gegenüber 4.03 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dekpol in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27.18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 366.4 Millionen PLN im Vergleich zu 503.1 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch