Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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15.10.2026 13:04:00
Deichmann: Der Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing soll Heinrich Deichmann helfen
Deutsche BankDie Insolvenzwelle im deutschen Schuhhandel spielt Konzernchef Heinrich Deichmann eigentlich in die Karten. Dennoch läuft das Geschäft schleppend. Nun sollen illustre Familienunternehmer und der Deutsche-Bank-Chef helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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