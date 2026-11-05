Degussa ernennt Florian Höller zum neuen Finanzchef

Baar (awp) - Die Degussa Holding hat Florian Höller per Dezember 2026 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er soll die Finanzorganisation des Edelmetallhändlers für dessen weitere internationale Expansion ausrichten.

Höller folgt auf Tino Porzel, der die Finanzfunktion seit Juni 2026 interimistisch geführt hatte, wie Degussa in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Zuletzt war Höller als CFO bei der Philoro Gruppe tätig.

Degussa ist laut eigenen Angaben ein bankenunabhängiger Gold- und Edelmetallhändler. Das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Franken.

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