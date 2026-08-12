Definitive Healthcare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Definitive Healthcare präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.14 Prozent auf 55.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Definitive Healthcare 60.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch