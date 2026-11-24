DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat sich am 21.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.450 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 8.1 Millionen EUR, gegenüber 9.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch